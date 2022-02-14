Компанія, яка дає українцям змогу об'єднуватися для інвестицій у велику нерухомість і ставати її співвласниками — отримуючи дохід від орендних виплат та зростання її вартості.
Так працюють фонди нерухомості — REIT (Real Estate Investment Trust). Inzhur — перша українська REIT-компанія.
Від 1000₴ — і ти співвласник великої нерухомості, якою Inzhur керує у твоїх інтересах.
цифри станом на 1 серпня 2025 року
20250 активних рахунків в Inzhur
3 401 617 183 ₴ активів в управлінні
866 796 778 ₴ виплачено дивідендів
426 923 219 ₴ — капіталізація 439 873 559 ₴ — виплачено дивідендів
*починаючи з 14.02.2022 по 01.08.2025
сьогодні значна і цікава подія - об'єдання фондів