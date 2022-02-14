Інжур

Інжур
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:11

Інжур

Не знайшов теми, тому відкриваю нову

https://www.inzhur.reit/funds

Компанія, яка дає українцям змогу об'єднуватися для інвестицій у велику нерухомість і ставати її співвласниками — отримуючи дохід від орендних виплат та зростання її вартості.

Так працюють фонди нерухомості — REIT (Real Estate Investment Trust). Inzhur — перша українська REIT-компанія.

Від 1000₴ — і ти співвласник великої нерухомості, якою Inzhur керує у твоїх інтересах.

цифри станом на 1 серпня 2025 року

20250 активних рахунків в Inzhur
3 401 617 183 ₴ активів в управлінні

866 796 778 ₴ виплачено дивідендів
426 923 219 ₴ — капіталізація 439 873 559 ₴ — виплачено дивідендів
*починаючи з 14.02.2022 по 01.08.2025






сьогодні значна і цікава подія - об'єдання фондів

Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:17

greenozon ммм, боже збережи від них
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:21

  prodigy написав:greenozon ммм, боже збережи від них


так, думки і аналітика суперечливі,
але це вже не мікро(міні) подія,
там вже мільярди і десятки тисяч вкладників,
тому варто спостерігати....


PS Презентація еволюція Інжур -

https://d2zk2gr3fhkmim.cloudfront.net/I ... 52dbe6.pdf
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:26

prodigy Дякую, що слідкуєте за нами! Спостерігайте і на далі. :wink:
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 13:04

Re: Ринок ОВДП

а кто нить уже регался по реф ссылкам на инжур?
где они отображают бонусы от реги?
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 13:11

  tester3373 написав:а кто нить уже регался по реф ссылкам на инжур?
где они отображают бонусы от реги?

Там нельзя не заметить. Прямо вверху https://www.inzhur.reit/dashboard появляется, что сертификаты есть во владении. И сразу после них купленные ОВГЗ.

Кстати, коварная особенность их UI: если владееешь каким-то ISIN, то он исчезает из списка для покупок. Нужно жать на кнопку "Iнвестувати ще" уже в списке бумаг, которые у тебя есть.

P.S. может всё таки в тему Inzhur такое? А то висит неприякаяная. А это уже совсем не про ОВГЗ.
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:15

ну якби вони нарахували то було б все видно :wink:
а то так само як й з реєстрацією яка була як пінг понг.
поки не написав то не нарахували. підписав був два дні назад а смс прийшло тільки зараз що нараховано. і все відобразилося.
після того як був вп’ять пінг понг з підтримкою в стилі
- де нараховане?
- дивіться у кабінеті на нараховане.
- так немає нічого (кидаю скріни).
- через пів дня приходить смс з нарахуванням.

таке враження шо їх як грушу треба трусить. добре шо хоть відповідають.
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:21

Re: Інжур

  tester3373 написав:таке враження шо їх як грушу треба трусить. добре шо хоть відповідають.

У меня без трушения добавилось и показалось. Но может и раз на раз не приходится. В целом поддержка у них хорошая, так что не проблема и потрусить.
