Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:11
Не знайшов теми, тому відкриваю нову
https://www.inzhur.reit/funds
Компанія, яка дає українцям змогу об'єднуватися для інвестицій у велику нерухомість і ставати її співвласниками — отримуючи дохід від орендних виплат та зростання її вартості.
Так працюють фонди нерухомості — REIT (Real Estate Investment Trust). Inzhur — перша українська REIT-компанія.
Від 1000₴ — і ти співвласник великої нерухомості, якою Inzhur керує у твоїх інтересах.
цифри станом на 1 серпня 2025 року
20250 активних рахунків в Inzhur
3 401 617 183 ₴ активів в управлінні
866 796 778 ₴ виплачено дивідендів
426 923 219 ₴ — капіталізація 439 873 559 ₴ — виплачено дивідендів
*починаючи з 14.02.2022 по 01.08.2025
сьогодні значна і цікава подія - об'єдання фондів
greenozon
Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:17
greenozon ммм, боже збережи від них
prodigy
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:21
prodigy написав: greenozon
ммм, боже збережи від них
так, думки і аналітика суперечливі,
але це вже не мікро(міні) подія,
там вже мільярди і десятки тисяч вкладників,
тому варто спостерігати....
PS Презентація еволюція Інжур -
https://d2zk2gr3fhkmim.cloudfront.net/I ... 52dbe6.pdf
greenozon
Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:26
prodigy
Дякую, що слідкуєте за нами! Спостерігайте і на далі.
Andrii Zhurzhii
Додано: Пон 04 тра, 2026 13:04
а кто нить уже регался по реф ссылкам на инжур?
где они отображают бонусы от реги?
tester3373
Додано: Пон 04 тра, 2026 13:11
tester3373 написав:
а кто нить уже регался по реф ссылкам на инжур?
где они отображают бонусы от реги?
Там нельзя не заметить. Прямо вверху
https://www.inzhur.reit/dashboard
появляется, что сертификаты есть во владении. И сразу после них купленные ОВГЗ.
Кстати, коварная особенность их UI: если владееешь каким-то ISIN, то он исчезает из списка для покупок. Нужно жать на кнопку "Iнвестувати ще" уже в списке бумаг, которые у тебя есть.
P.S. может всё таки в
тему Inzhur
такое? А то висит неприякаяная. А это уже совсем не про ОВГЗ.
moveton
ну якби вони нарахували то було б все видно
а то так само як й з реєстрацією яка була як пінг понг.
поки не написав то не нарахували. підписав був два дні назад а смс прийшло тільки зараз що нараховано. і все відобразилося.
після того як був вп’ять пінг понг з підтримкою в стилі
- де нараховане?
- дивіться у кабінеті на нараховане.
- так немає нічого (кидаю скріни).
- через пів дня приходить смс з нарахуванням.
таке враження шо їх як грушу треба трусить. добре шо хоть відповідають.
Додано: Пон 04 тра, 2026 15:21
tester3373 написав:
таке враження шо їх як грушу треба трусить. добре шо хоть відповідають.
У меня без трушения добавилось и показалось. Но может и раз на раз не приходится. В целом поддержка у них хорошая, так что не проблема и потрусить.
Додано: Пон 04 тра, 2026 19:08
Якось незрозуміло поводить сьогодні ІКУ, продав о 9.00 ОВДП. На свій банк (Авангард) зайшли гроші вже в 13.40, на інший банк – досі заблоковані на рахунку ІКУ.
Додано: Вів 05 тра, 2026 08:49
VASH написав:
Якось незрозуміло поводить сьогодні ІКУ, продав о 9.00 ОВДП. На свій банк (Авангард) зайшли гроші вже в 13.40, на інший банк – досі заблоковані на рахунку ІКУ.
Грошей від ІКУ так і не має, на гарячій лінії кажуть про якийсь технічний сбій...
