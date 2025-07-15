Міжнародна космічна станція вважається найдорожчим об’єктом, коли-небудь створеним людством. Завдяки цьому вона навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.
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Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки він коштує
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Додано: Суб 02 сер, 2025 08:05
Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки...
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Дивися повний текст
Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки він коштує
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