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Який найдорожчий об’єкт у світі
створили люди та скільки...

Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 08:05

Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародна космічна станція вважається найдорожчим об’єктом, коли-небудь створеним людством. Завдяки цьому вона навіть потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

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Який найдорожчий об’єкт у світі створили люди та скільки він коштує
R2
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