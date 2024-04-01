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Держспецзв’язку замовляє шість
позашляховиків Toyota...

Держспецзв’язку замовляє шість позашляховиків Toyota...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 11:15

Держспецзв’язку замовляє шість позашляховиків Toyota...

Пропонуємо до обговорення:
Департамент забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 липня за результатами тендеру повідомив про намір укласти угоду з ТОВ «Сервісний центр «Діамант» про закупівлю легкових автомобілів на 17,98 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

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Держспецзв’язку замовляє шість позашляховиків Toyota Land Cruiser Prado по 3 млн грн
R2
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