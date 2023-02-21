Шукаю віддалену роботу в фінансовій сфері: поради та перевір

Як людина з досвідом у фінансах (бухгалтерія/аудит 5+ років), шукаю нові можливості для віддаленої роботи. Хотіла б поділитися своїми знахідками та почути ваші поради.
Що вже перевірила:
✔ Фріланс-платформи (Upwork, Freelancehunt) – багато конкурентів, але є цікаві проекти
✔ Віддалені вакансії в банках – часто вимагають повної зайнятості
✔ Консультації онлайн – перші клієнти вже є
Несподівані можливості:
SEO-оптимізація фінансових сайтів (використовую свій досвід у ніші)
Лінкбілдинг для фінресурсів – знайшла цікаві проекти через
Питання до спільноти:
Хтось працював у фінансовому SMM чи копірайтингу? Які нюанси?
Чи є перевірені сайти з вакансіями саме для фінансистів?
Які навички варто прокачати для успішної віддаленої роботи?
Дякую за відповіді! Якщо комусь цікаво – можу детальніше розповісти про свій досвід переходу з офісу на фріланс.