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Шукаю віддалену роботу в
фінансовій сфері: поради та перевір

Шукаю віддалену роботу в фінансовій сфері: поради та перевір
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 18:50

Шукаю віддалену роботу в фінансовій сфері: поради та перевір

Вітаю всіх учасників форуму!

Як людина з досвідом у фінансах (бухгалтерія/аудит 5+ років), шукаю нові можливості для віддаленої роботи. Хотіла б поділитися своїми знахідками та почути ваші поради.

Що вже перевірила:
✔ Фріланс-платформи (Upwork, Freelancehunt) – багато конкурентів, але є цікаві проекти
✔ Віддалені вакансії в банках – часто вимагають повної зайнятості
✔ Консультації онлайн – перші клієнти вже є

Несподівані можливості:

SEO-оптимізація фінансових сайтів (використовую свій досвід у ніші)

Лінкбілдинг для фінресурсів – знайшла цікаві проекти через біржа посилань
Питання до спільноти:

Хтось працював у фінансовому SMM чи копірайтингу? Які нюанси?

Чи є перевірені сайти з вакансіями саме для фінансистів?

Які навички варто прокачати для успішної віддаленої роботи?

Дякую за відповіді! Якщо комусь цікаво – можу детальніше розповісти про свій досвід переходу з офісу на фріланс.
irina_galyurova1997
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З нами з: 03.08.25
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Модератори: Ірина_, Модератор

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