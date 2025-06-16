|
Скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні 2025 року
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 сер, 2025 18:26
Пропонуємо до обговорення:
Саме у серпні ціни на проживання, харчування та інші послуги традиційно досягають максимуму. Розпоівдаємо, у скільки обійдеться проживання та відпочинок біля моря в Одесі у піковий сезон.
Дивися повний текст Скільки коштує відпочинок в Одесі у серпні 2025 року
R2
- Робот новин
- Повідомлень: 100473
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
