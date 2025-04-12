RSS
Українці можуть безкоштовно
відновити водійське...

Українці можуть безкоштовно відновити водійське...
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 20:40

Українці можуть безкоштовно відновити водійське...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які втратили водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу внаслідок обстрілів, зможуть безкоштовно оформити нові документи.

Дивися повний текст
Українці можуть безкоштовно відновити водійське посвідчення і техпаспорт
