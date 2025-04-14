RSS
Логістичні компанії у Польщі
потерпають від дефіциту...

Логістичні компанії у Польщі потерпають від дефіциту...
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 19:10

Логістичні компанії у Польщі потерпають від дефіциту...

Пропонуємо до обговорення:
Транспортні та портові підприємства Польщі фіксують падіння обсягів вантажоперевезень через припинення імпорту сільгосппродукції з України, тоді як інші європейські країни нарощують транзитні операції.

Дивися повний текст
Логістичні компанії у Польщі потерпають від дефіциту українського зерна
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100483
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як стати громадянином Польщі у 2025 році
R2 » П'ят 25 лип, 2025 16:52
1 898
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 лип, 2025 16:52
teks6717
Як зареєструвати українське авто в Польщі: покрокова...
R2 » Чет 10 лип, 2025 00:59
1 340
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лип, 2025 00:59
Sanyok77
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за...
R2 » Пон 14 кві, 2025 09:47
1 1101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 кві, 2025 09:47
strela42224

