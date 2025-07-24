|
|
В Україні почали впроваджувати відкритий банкінг. Що...
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 сер, 2025 16:39
Пропонуємо до обговорення:
З 1 серпня в Україні почали впроваджувати концепцію відкритого банкінгу. Нововведення дозволяє банкам та фінансовим установам надавати інформацію про рахунки користувачів третій стороні.
Дивися повний текст В Україні почали впроваджувати відкритий банкінг. Що буде з банківською таємницею
