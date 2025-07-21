|
|
|
Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:20
Пропонуємо до обговорення:
Євро — одна з найпоширеніших валют світу та офіційна валюта 20 країн ЄС. Проте існують держави, де вона не є офіційним засобом платежу, а розрахунки в євро можуть виявитися невигідними через низький курс обміну або додаткові комісії.
Дивися повний текст Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100482
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 19 сер, 2025 09:20
Оце пукнули!
-
oblushte
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 16.04.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|