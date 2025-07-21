RSS
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:20

Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще...

Пропонуємо до обговорення:
Євро — одна з найпоширеніших валют світу та офіційна валюта 20 країн ЄС. Проте існують держави, де вона не є офіційним засобом платежу, а розрахунки в євро можуть виявитися невигідними через низький курс обміну або додаткові комісії.

Дивися повний текст
Подорож Європою: де вигідно платити в євро, а де краще мати місцеву валюту
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 09:20

Оце пукнули!
