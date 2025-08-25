RSS
Пон 25 сер, 2025 15:03

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має змінити порядок виїзду з України для призовників і військовозобов’язаних віком до 25 років.

Дивися повний текст
Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт
