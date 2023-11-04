Хтось тут хоче софт для блокчейн гроші торгівля?

Вивчая блокчейн з 2012. Й з участь в першій в СНГ Блокчейн конференції.
Суть: можу создать код софт для торгівля що аналізує увесь об'єм видів блокчейн монет й похідних фінансових інструментів й залучаючи смарт контракти з додаткові можливості дає дохід.
Інтерфейс: софт що показує онлайн в дану секунду список найвигідніших активів з об'єм чист дохід від торгівля й кнопка активувать сдєлка. Тільки автоматизовано підтверджені сдєлки з дохід! Ви ще граєтесь із стоп лосс і тейк профіт? Значить ви відстали!
Хто поняв об'єм можливостей що дає софт укажіть вартість що готові оплатить. Плюс в смарт контракт Я з свій відсоток від вашого чистого доходу. Но (no) під рі ку і но (no) під ма ку!
Буквально декілька клієнтів. Да можна побачиться в Київ Шевченківський район або дистанційно. Спочатку укажіть тут вартість що готові заплатить за софт.