Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Хтось тут хоче софт для
блокчейн гроші торгівля?

Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 15:05

Хтось тут хоче софт для блокчейн гроші торгівля?

Вивчая блокчейн з 2012. Й з участь в першій в СНГ Блокчейн конференції.


Суть: можу создать код софт для торгівля що аналізує увесь об'єм видів блокчейн монет й похідних фінансових інструментів й залучаючи смарт контракти з додаткові можливості дає дохід.

Інтерфейс: софт що показує онлайн в дану секунду список найвигідніших активів з об'єм чист дохід від торгівля й кнопка активувать сдєлка. Тільки автоматизовано підтверджені сдєлки з дохід! Ви ще граєтесь із стоп лосс і тейк профіт? Значить ви відстали!

Хто поняв об'єм можливостей що дає софт укажіть вартість що готові оплатить. Плюс в смарт контракт Я з свій відсоток від вашого чистого доходу. Но (no) під рі ку і но (no) під ма ку!

Буквально декілька клієнтів. Да можна побачиться в Київ Шевченківський район або дистанційно. Спочатку укажіть тут вартість що готові заплатить за софт.
debank
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

