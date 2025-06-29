|
|
Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60100...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 сер, 2025 22:23
Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Міністерство фіанснів Украаїни, заробітна плата чиновників зростає і надалі. Так, вони перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають досить повільно.
Дивися повний текст Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100489
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему