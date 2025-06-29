RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зарплати чиновників зростають
далі: де платять 60100...

Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60100...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 сер, 2025 22:23

Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60100...

Пропонуємо до обговорення:
Як повідомляє Міністерство фіанснів Украаїни, заробітна плата чиновників зростає і надалі. Так, вони перевищують середні по Україні. Але у 2025 році вони зростають досить повільно.

Дивися повний текст
Зарплати чиновників зростають далі: де платять 60−100 тис. гривень у місяць (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100489
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середня зарплата в Україні: де платять найбільше та чого...
R2 » Суб 12 лип, 2025 21:07
1 385
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 лип, 2025 21:08
vasilivaniv535
Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
R2 » Нед 29 чер, 2025 19:35
2 520
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 чер, 2025 04:51
olgafito2312
Зарплати українців зростають, але не для всіх: скільки...
R2 » Сер 11 чер, 2025 11:01
1 1185
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 чер, 2025 11:01
olegv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3561)
28.08.2025 21:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.