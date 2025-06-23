|
|
|
Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:42
Пропонуємо до обговорення:
За рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).
Дивися повний текст Айтівці стали менше донатити: хто і як підтримує армію (інфографіка)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100500
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:42
Та то зрозуміло, що ІТшники донатять, краще розповість скільки задонатили гетманцев, татаров, єрмак? Чи це їх на стосується?
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:43
salvydas написав:
Та то зрозуміло, що ІТшники донатять, краще розповість скільки задонатили гетманцев, татаров, єрмак? Чи це їх на стосується?
не стосується. вони повинні займатись тим, щоб вплив донатів зменшувався
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6259
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1422 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Сер 03 вер, 2025 11:53
донати мали сенс перший рік війни, дати час перевести економіку та закондавство на військові рейки, визначитися з цілями у війні
хтось донатив по 50000-100000 щомісяця і задовільнився би фінським сценаріем
а хтось 500 грн і вимагає перемоги з розгромом рашки , кордонами 1991, репараціями та контрибуціями
донати стають все більш точковими - туди де знайомі, де командири з більш-менш адекватною позиціею, з сумами що не впливають на сімейний бюджет
якщо державі потрібно щось більш суттєве, то - економічне бронювання з правом виїзду
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4165
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:02
trololo,
Поки що в них вдається що тільки неокупована територія України зменшується.
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:09
Ще грабувати бюджет, більш нічого не вдається
-
salvydas
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:12
fox767676 написав:
якщо державі потрібно щось більш суттєве, то - економічне бронювання з правом виїзду
Такого ніколи не буде в цій державі.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10134
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 03 вер, 2025 23:33
BIGor написав: fox767676 написав:
якщо державі потрібно щось більш суттєве, то - економічне бронювання з правом виїзду
Такого ніколи не буде в цій державі.
тому і держави не було і не буде
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4165
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|