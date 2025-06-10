RSS
Чет 04 вер, 2025 22:44

Легалізація криптовалют може принести бюджету до 15...

Пропонуємо до обговорення:
Легалізація ринку віртуальних активів і запровадження оподаткування криптовалют можуть забезпечити додаткові надходження до державного бюджету на рівні 14−15 млрд грн щороку

Дивися повний текст
Легалізація криптовалют може принести бюджету до 15 мільярдів щорічно
