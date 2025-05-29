|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 вер, 2025 22:42
Пропонуємо до обговорення:
Минулого тижня посадовці Пентагону повідомили європейським дипломатам, що США більше не фінансуватимуть програми навчань та оснащення військових у східноєвропейських країнах. Серед основних одержувачів цієї допомоги — Естонія, Латвія та Литва.
Дивися повний текст США скоротять безпекову допомогу європейським країнам, котрі межують з росією — FT
R2
Робот новин
Повідомлень: 100506
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
