RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
OpenAI дослідила, чому навіть
найкращі моделі ШІ галюцинують

OpenAI дослідила, чому навіть найкращі моделі ШІ галюцинують
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 вер, 2025 23:30

OpenAI дослідила, чому навіть найкращі моделі ШІ галюцинують

Пропонуємо до обговорення:
OpenAI представила результати масштабного дослідження про те, чому великі мовні моделі штучного інтелекту, як-от GPT-5, продовжують галюцинувати, і чи можна щось із цим зробити.

Дивися повний текст
OpenAI дослідила, чому навіть найкращі моделі ШІ галюцинують
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100507
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мобілізація триватиме навіть після припинення вогню — ОП
R2 » Чет 04 вер, 2025 14:11
1 410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 вер, 2025 14:11
nick_pnf0
Більшість українців залишиться в Польщі навіть після...
R2 » Пон 25 сер, 2025 16:49
2 632
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 сер, 2025 00:53
pavelvolia122681
Чому досвідчені водії ніколи не заправляються під дощем
R2 » Вів 13 тра, 2025 08:16
2 1194
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 тра, 2025 20:03
yyaroslav1985

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9643)
11.09.2025 00:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.