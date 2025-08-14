Finance.ua: Коли війна закінчиться: сценарії розвитку...

Додано: Вів 16 вер, 2025 12:09
Будь ласка, поважайте своїх читачів і хоча б вичитуйте, що нагерував вам ШІ. Бо з-за кількох помилок повністю втрачається довіра до всього викладеного. Як і до ресурсу в цілому.
Приклади:
1. "Впродовж десяти наступних років ВВП країни збільшився вдесятеро — від 218 до 521 млрд доларів"
2. "Впродовж 20 років (2002−24 рр.) на розвиток польської економіки ЄС скерував 175 млрд євро.
Утім, ЄС досить нерівномірно вкладає кошти у різні країни. Про цей негативний досвід нам каже приклад Греції. Так, за період з 2008 до 2015 року Європейська Спільнота скерувала до цієї країни 300 млрд доларів."
З написаного виходить, що 300 млрд. для Греції за 7 років є значно гіршим, ніж 175 млрд. для Польщі за 20 років. Хоча твердження "Впродовж 20 років (2002−24 рр.)" теж сумнівне, це або 21 рік(якщо не включати крайні роки), або 23 (якщо включати), або 22(самий очевидний, отриманий відніманням, останній рік не входить). Но точно не 20. Широковідомо, що у АІ проблеми з математикою.
В цілому немає бажання читати статті, які нагаліціонував АІ. Ви би їх хоча би маркували, щоб читачі на гаяли свого часу. Особливо такі великі, з типу "аналітикою".