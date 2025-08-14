RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Коли війна
закінчиться: сценарії розвитку...

Finance.ua: Коли війна закінчиться: сценарії розвитку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:09

Finance.ua: Коли війна закінчиться: сценарії розвитку...

Пропонуємо до обговорення:
Розглянули два варіанти
У цій статті Finance.ua вирішив зібрати думки експертів, досвід інших країн та своє особисте бачення ймовірного розвитку економіки у післявоєнні часи саме для звичайних українців.

Дивися повний текст Коли війна закінчиться: сценарії розвитку економіки країни
D2
 
Повідомлень: 422
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 12:09

Будь ласка, поважайте своїх читачів і хоча б вичитуйте, що нагерував вам ШІ. Бо з-за кількох помилок повністю втрачається довіра до всього викладеного. Як і до ресурсу в цілому.

Приклади:
1. "Впродовж десяти наступних років ВВП країни збільшився вдесятеро — від 218 до 521 млрд доларів"

2. "Впродовж 20 років (2002−24 рр.) на розвиток польської економіки ЄС скерував 175 млрд євро.

Утім, ЄС досить нерівномірно вкладає кошти у різні країни. Про цей негативний досвід нам каже приклад Греції. Так, за період з 2008 до 2015 року Європейська Спільнота скерувала до цієї країни 300 млрд доларів."
З написаного виходить, що 300 млрд. для Греції за 7 років є значно гіршим, ніж 175 млрд. для Польщі за 20 років. Хоча твердження "Впродовж 20 років (2002−24 рр.)" теж сумнівне, це або 21 рік(якщо не включати крайні роки), або 23 (якщо включати), або 22(самий очевидний, отриманий відніманням, останній рік не входить). Но точно не 20. Широковідомо, що у АІ проблеми з математикою.

В цілому немає бажання читати статті, які нагаліціонував АІ. Ви би їх хоча би маркували, щоб читачі на гаяли свого часу. Особливо такі великі, з типу "аналітикою".
quantum
 
Повідомлень: 253
З нами з: 24.07.10
Подякував: 75 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Скільки коштує зібрати дитину до школи у...
D2 » П'ят 29 сер, 2025 11:13
1 3579
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 сер, 2025 11:14
Ірина_
Finance.ua: Чи можливо продати ділянку без кадастрового...
D2 » Сер 20 сер, 2025 14:26
1 2026
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 сер, 2025 14:26
Ірина_
Finance.ua: Відкритий банкінг: що він змінить для українців
D2 » Чет 14 сер, 2025 10:28
1 2021
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 сер, 2025 10:28
Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14852)
16.09.2025 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.