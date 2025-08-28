Середній дохід водія в Україні може складати до 800 євро.
Дивися повний текст
У компанії Bolt розповіли, скільки заробляють таксисти в Україні
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:19
У компанії Bolt розповіли, скільки заробляють таксисти в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У компанії Bolt розповіли, скільки заробляють таксисти в Україні
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:19
А ніхто не хоче сказати скіко пацани у війську "зашибають"??? У.. тилові
|