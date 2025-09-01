В Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла.
Дивися повний текст
Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 вер, 2025 07:38
Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
Додано: Чет 18 вер, 2025 07:43
Re: Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
головна ціль цього ЗП ''пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.
Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.'''
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|