RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Реформа правил оренди житла
в Україні: що зміниться

Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 07:38

Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться

Пропонуємо до обговорення:
В Україні триває підготовка до реформи житлової політики, і однією з ключових тем став ринок оренди житла.

Дивися повний текст
Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100521
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 07:43

Re: Реформа правил оренди житла в Україні: що зміниться

головна ціль цього ЗП ''пропонується зробити обов’язковою реєстрацію договорів оренди у Державному реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Реєстрацію можна буде здійснити через ЦНАП або нотаріуса. Вартість процедури оцінюють приблизно у 3 тисячі гривень.'''
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян... 1, 2
R2 » Вів 16 вер, 2025 13:19
13 1107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 вер, 2025 23:06
Faceless
Ринок оренди активізується: яка ціна по регіонах та в...
R2 » Сер 10 вер, 2025 13:32
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 вер, 2025 13:32
hxbbgaf
Підвищення курсу євро позначиться на цінах в Україні:...
R2 » Пон 01 вер, 2025 14:57
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 вер, 2025 14:57
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14869)
18.09.2025 06:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.