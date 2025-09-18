|
|
|
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:56
Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня 2025 року змінюються умови, за яких фізичні особи-підприємці та інші самозайняті особи можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за себе, якщо цей внесок уже сплатив роботодавець.
З 1 жовтня змінюються правила сплати ЄСВ для ФОП і самозайнятих осіб
Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:56
Зозуля кацапська гавнянцев робить все щоб була більше дира в бюджеті пенсійного фонду, а ФОПи не могли розраховувати на хоч якусь пенсію відмінною від жебрацькій та їхали до Європи.
