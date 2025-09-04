RSS
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:55

Finance.ua: Наймасштабніше оновлення правил карткових...

Пропонуємо до обговорення:
Ключове, що треба знати
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про впровадження технології від Національного банку України.

Дивися повний текст Наймасштабніше оновлення правил карткових переказів
D2
 
Повідомлень: 425
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 10:55

поліцейська держава дуже хоче контролювати пересування грошей між громадянами, але й досі не може пояснити, чому люди , які оплатили ВСІ ПОДАТКИ при отриманні заробітньої плати , повинні платити ПДВ цій державі ???
shredewr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 29.09.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 вер, 2025 12:09

Re: Finance.ua: Наймасштабніше оновлення правил карткових...

  shredewr написав:дуже хоче контролювати пересування грошей
Так з того, що перелічено, нового хіба що необхідність зазначати отримувача при карткових переказах. Все інше - суто технічні зміни. Може хоч законодавча необхідність надавати детальну інформацію трохи спонукає банки не вважати клієнтів безмолвною худобою.

Чи ніхто не потрапляв у ситуацію, коли в операції задіяно два банка, і один каже, що в них все працює, а операцію відхиляє інший банк, а той каже, що їм нічого не надходило? Або коли сидиш і згадуєш, що то була за "операція в POS терміналі XYZ444555", а насправді то в касі банку кошти знімались.
M-Audio
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 23.03.11
Подякував: 636 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
