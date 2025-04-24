|
|
Яйця по 17 грн: НАБУ і САП завершили розслідування у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 вер, 2025 11:32
Пропонуємо до обговорення:
НАБУ і САП відкрили матеріали слідства у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф. Після ознайомлення з ними стороною захисту справу скерують до суду.
Дивися повний текст Яйця по 17 грн: НАБУ і САП завершили розслідування у справі Міноборони
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100544
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 вер, 2025 11:33
Дякуємо за новину, поширили це на валютному форумі сайту minfin.co.ua.
-
Igoc1975
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 28.01.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор