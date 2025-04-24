RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Яйця по 17 грн: НАБУ і САП
завершили розслідування у...

Яйця по 17 грн: НАБУ і САП завершили розслідування у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:32

Яйця по 17 грн: НАБУ і САП завершили розслідування у...

Пропонуємо до обговорення:
НАБУ і САП відкрили матеріали слідства у кримінальному провадженні щодо розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України в умовах повномасштабного вторгнення рф. Після ознайомлення з ними стороною захисту справу скерують до суду.

Дивися повний текст
Яйця по 17 грн: НАБУ і САП завершили розслідування у справі Міноборони
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100544
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 11:33

Дякуємо за новину, поширили це на валютному форумі сайту minfin.co.ua.
Igoc1975
 
Повідомлень: 1
З нами з: 28.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплата до 70 тис. грн: кого шукали роботодавці у...
R2 » Суб 02 сер, 2025 16:01
1 661
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 сер, 2025 16:01
maletniyandrey
Водіїв із пасажирами можуть оштрафувати на 32 тис. грн —...
R2 » Вів 22 лип, 2025 13:37
1 1240
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лип, 2025 14:24
Hotab
На рахунках українців зберігається близько 1,4 трлн грн:...
R2 » Чет 24 кві, 2025 18:04
1 1481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 кві, 2025 18:04
drishlia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9789)
30.09.2025 12:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.