Для проходження профілактичного медичного огляду (чекапу) українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку, створену у «Дія».
Дивися повний текст
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через «Дію»
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 04 жов, 2025 16:39
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через «Дію»
Додано: Суб 04 жов, 2025 19:30
У нас по Конституціїї бесплатное здравохранение! Какой чекап и деньги на карту в данном случае?
|