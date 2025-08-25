RSS
Українці після 40 років
отримуватимуть гроші на чекап...

Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап...
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 16:39

Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап...

Пропонуємо до обговорення:
Для проходження профілактичного медичного огляду (чекапу) українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку, створену у «Дія».

Дивися повний текст
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через «Дію»
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100555
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 16:39

У на уже и так гроши ходят за пациентом
10149y
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 19:30

У нас по Конституціїї бесплатное здравохранение! Какой чекап и деньги на карту в данном случае?
123kholmov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 03:58

ЧеШляп кокосовый!))))
sorosataipirosata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.10.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
