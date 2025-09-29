|
НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:45
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України затвердив ключові ознаки, що визначають платіжну послугу еквайрингу, та вніс зміни до порядку валютного ліцензування. Це зроблено для узгодження правил з європейською практикою
Дивися повний текст НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові обов’язки для компаній
R2
Робот новин
Додано: Вів 07 жов, 2025 17:45
На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
osanakhoruzha
Додано: Вів 07 жов, 2025 18:57
osanakhoruzha написав:На противагу еквайрингам і додатковим обовязкам, які нещодавно встановив НБУ - Сервіс IBAN Oplata працює без еквайрингу – клієнти отримують платежі без підключення терміналів чи договору з банком. Це дуже зручно і вигідно для гаманця
Для кого зручно? Звичайна оплата по реквізитам
Faceless
