НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
- Оплата готівкою (без доплат): при отриманні. - Переказ на ФОП (+2%): Номер банківського рахунку (IBAN) надішлемо після підтвердження - Безготівкова без ПДВ (+5%): з ТОВ, ПП, ФОП (без ПДВ).
А на самом хотлайне ещё написано, что есть ещё вариант P2P переводом за те же +2%. Я встречал и варианты, когда оплата картой объявлялась, как с комиссией в 3+%, а через СЭП - без. Собсно, что далеко ходить: заплатить налоги картой в кабинете налоговой. Кстати, в последнем случае про эту комиссию даже не узнаешь, пока не заплатишь - подтверждение даёшь на чистую сумму налога и только после него обнаруживаешь проводку на сумму заметно побольше.
И мне почему-то кажется, что покупателю важнее сколько он в конечном итоге денег заплатит, а не то, что цена формально одинаковая и всего лишь за оплату картой будет "несущественная" комиссия.
Так то те саме. Магазин не має права ставити різні ціни чи "комісії" за оплату за товар. Те, що багато дрібних магазинів порушують закон, не змінює цей факт. Податки тут інша справа, це комісія третьому сервісу, а не націнка, яку робить магазин під виглядом "комісії"
Faceless написав:Магазин не має права ставити різні ціни чи "комісії" за оплату за товар. Те, що багато дрібних магазинів порушують закон, не змінює цей факт. Податки тут інша справа, це комісія третьому сервісу, а не націнка, яку робить магазин під виглядом "комісії"
Ну вот не знаю, как у них с правами, но ставят в открытом виде, так работают не и никого за это не наказывают. А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно. Для магазина эквайрер - это такой же "третий сервис". До счёта магазина его комис даже не дойдёт. Почему этот комис вдруг должен считаться наценкой магазина?
moveton написав:А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно.
Відчуйте різницю: - магазин варіює ціну в залежності від способу оплати, додаючи від себе (це важливо) "коміссію". - податкова ніяк не змінює суму для сплати податків. Пропонує в кабінеті оплату через сторонній сервіс, який додає свою комісію. Можете сплатити по реквізитах, знову ж таки, тільки суму податків, і комісія, якщо буде, залежатиме від вашого тарифу Що ви мали на увазі щодо Нова Пей не зрозумів. Це ж просто платіжний сервіс
moveton написав:Для магазина эквайрер - это такой же "третий сервис".
Чхати що там у магазина. Закон регулює те, як воно для покупця, і спосіб оплати не має дискримінувати покупця, от і все
moveton написав:А ещё от меня ускользает логика почему налоговой (или, например, Nova Pay) можно.
Відчуйте різницю: - магазин варіює ціну в залежності від способу оплати, додаючи від себе (це важливо) "коміссію". - податкова ніяк не змінює суму для сплати податків. Пропонує в кабінеті оплату через сторонній сервіс, який додає свою комісію. Можете сплатити по реквізитах, знову ж таки, тільки суму податків, і комісія, якщо буде, залежатиме від вашого тарифу
Т.е. всё дело в форме оглашения цены? Хорошо, рассмотрим даже не интернет, а оффлайновую оплату в каком-нить сервисном центре МВД за паспорт или сдачу экзамена или ещё чего. Они оглашают что это стоит N денег. Можно именно столько СЭПнуть по реквизитам и принести им квитанцию от банка. Можно всунуть карту в терминал, который там же стоит, и дать им квитанцию об оплате из этого терминала. Вот только терминал с карты спишет уже на несколько процентов больше, чем N ибо комиссия сервиса оплаты картой. Мне слабо верится, что сервисный центр МВД работает незаконно. Значит всё хорошо, никакой дискриминации покупателя.
Мыслится, что магазин условных продуктов тоже законно может организовать оплату по такой схеме. Может её дополнить ещё и способом оплаты наличкой в объёме того, что нарисовано на ценнике (а может и организовать отдельный сервис оплаты наличкой со своим комисом). А цена формально одинаковая и никакой дискриминации. Я бы даже сказал, что именно так и логично организовывать: хочет покупатель удобства карты, оплачивает картой по ценнику плюс комис за сервис оплаты картой. Может даже порадоваться за то, что часть этого комиса ему банк вернёт в виде кэшбека. Хочет СЭПать - пусть СЭПает по ценнику и платит комис за СЭП своего банка. Всё справедливо. Тут как раз моментальный СЭП и удобный способ его произвести ко двору и придётся.
Faceless написав:Що ви мали на увазі щодо Нова Пей не зрозумів. Це ж просто платіжний сервіс
Это финкомпания, где в приложении со своего счёта можно, например, её же облигации покупать. Или кредитку свою завести. Так вот, СЭПом этот счёт пополняется без комисов. А когда я попробовал через P2P тянучку из приложения, с меня молча сняли ещё 0.5% или может немного больше. Это точно был не мой банк - я специально брал ту карту, которая точно для тянучки без комиса. И всё законно, наверное.