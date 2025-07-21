|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:07
Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що штучний інтелект стрімко розвивається, існує професія, яка, за словами засновника Microsoft Білла Гейтса, ще довго залишатиметься стійкою до автоматизації. Він вважає, що навіть через сто років ця сфера все ще потребуватиме людського втручання.
Дивися повний текст Білл Гейтс назвав професію, яку ШІ не зможе замінити навіть через 100 років
