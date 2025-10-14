fox767676 написав: rjkz написав:
Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?
Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.
Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути
а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили
помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії
якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?
Я зрозумів, порох - Ваше все.
Саме за часів пороха було прийняте рішення по нашій еміграції.
А поліз він куди й як справляється до питання ЧОМУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ винен в нападі на Україну ніяк не відповідає.
Тому що вам він не подобається.
Це дуже зрозуміла й аргументована відповідь.
Те що Україна майже 4 роки стримує в рази більшу армію, "2-гу в світі" для вас не аргумент.
На рахунок Трампу - як з ним мати справу, це питання з зірочкою не тільки для Зе, але й для лідерів європейських країн та Канади.
Проте він називає "друзями" й "гарними хлопцями" л(п)дерів рашки, кндр та кнр.
Чого варті тільки його висловлювання про "папірового тигра", який мав цю війну виграти за тиждень, а він 4 роки возиться. Я вже майже не шокований. Тобто, його дратує, що величезна військова машина раші не може подолати значно меншого супротивника, а не те що диктатура напала на суверенну державу, яка обороняється? Ніякої поваги до міжнародного права я теж в його словах не помітив. Ніколи. А спектаклю в Овальному кабінеті є пояснення.
Його хотіли зробити - його зробили. Й якщоб Зе не повівся на одне питання, буле-б інше, якщоб він не відповів - за ньогоб відповили.
Повірте мені, я тут вже неодноразово ставав жертвою таких маніпуляцій.
Тут зовсім не те "джентельменське" середовище яке в Україні (принаймі я працював за зовсім іншою мораллю та етикою в своєму бізнес середовищі).
Тут хижаки яки грають по своїм правилам котрі "пишуться" сільнійшим.
Й Зе ще добре справився.
Адекватні люди, навіть трампісти, були обурені поведінокою господарів Овального кабінету.
Але в Україні призначили свого вінуватого.