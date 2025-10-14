RSS
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:12

Політичні дискусії

  fox767676 написав:
  rjkz написав:Чому?


тому що 2 вови 170 см поставили світ на межу катастрофи


Ну ось ніяк не второпаю, чому 2 вови?

Чи я чогось не знаю?
Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?
Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.
Чи треба було 22 лютого скласти зброю й розгорнути червоний килимок від кордону до центру Києва?
Не розумію.
Я ніколи не починав бійки першим. Й якщо можно уникнути фізичного насилля, то я використовую кожен шанс. Але якщо все, почалося, й я бачу, що іншого виходу нема, то що залишається крім як захищатися? Лягти й чекати коли тебе заб"ють до смерті?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17894
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 5516 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 18:54

Re: Психологія та саморозвиток

  rjkz написав:Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?
Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.


Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути
а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили
помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії
якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:17

fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 830
З нами з: 01.06.19
Подякував: 114 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:19

ностальгія за берізками

  fox767676 написав:
  rjkz написав:Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?
Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.


Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути
а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили
помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії
якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?

ті що повтікали за кордоном мовчали би в тряпку, а не розказували які вони патріотичні герої і якби вони вжуххххх,
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41145
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:49

Re: Психологія та саморозвиток

  flyman написав:ті що повтікали за кордоном мовчали би в тряпку, а не розказували які вони патріотичні герої і якби вони вжуххххх,

Такое рассказывать могут только те, кто мужественно прячется по подвалам :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8975
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6487 раз.
Подякували: 21661 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 20:44

  fox767676 написав:
  rjkz написав:Невже це український вова таки напав першим й тоді Україна - країна-агресор?
Україна начеб-то робить все щоб просто вижити.


Український вова поліз туди де його духу взагалі не повинно було бути
а потім спасував перед футбольною шпаною, яка не те що будки собачої не збудувала, клей по підвалах нюхала до того як її у герої нації призначили
помилка за помилкою, перфоманси у овальному кабінеті, хамські випади по всіх векторах замість дипломатії
якщо ви такий лояльний до українського істеблішменту - чому втекли, чому не захищаєте праву справу ?


Я зрозумів, порох - Ваше все.
Саме за часів пороха було прийняте рішення по нашій еміграції.
А поліз він куди й як справляється до питання ЧОМУ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ винен в нападі на Україну ніяк не відповідає.
Тому що вам він не подобається.
Це дуже зрозуміла й аргументована відповідь.
Те що Україна майже 4 роки стримує в рази більшу армію, "2-гу в світі" для вас не аргумент.
На рахунок Трампу - як з ним мати справу, це питання з зірочкою не тільки для Зе, але й для лідерів європейських країн та Канади.
Проте він називає "друзями" й "гарними хлопцями" л(п)дерів рашки, кндр та кнр.
Чого варті тільки його висловлювання про "папірового тигра", який мав цю війну виграти за тиждень, а він 4 роки возиться. Я вже майже не шокований. Тобто, його дратує, що величезна військова машина раші не може подолати значно меншого супротивника, а не те що диктатура напала на суверенну державу, яка обороняється? Ніякої поваги до міжнародного права я теж в його словах не помітив. Ніколи. А спектаклю в Овальному кабінеті є пояснення.
Його хотіли зробити - його зробили. Й якщоб Зе не повівся на одне питання, буле-б інше, якщоб він не відповів - за ньогоб відповили.
Повірте мені, я тут вже неодноразово ставав жертвою таких маніпуляцій.
Тут зовсім не те "джентельменське" середовище яке в Україні (принаймі я працював за зовсім іншою мораллю та етикою в своєму бізнес середовищі).
Тут хижаки яки грають по своїм правилам котрі "пишуться" сільнійшим.
Й Зе ще добре справився.
Адекватні люди, навіть трампісти, були обурені поведінокою господарів Овального кабінету.
Але в Україні призначили свого вінуватого.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17894
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8742 раз.
Подякували: 5516 раз.
 
Профіль
 
10
6
7
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:27

Re: Психологія та саморозвиток

  The_Rebel написав:fox767676 Все ж слово "втік" можна застосувати хіба до тих, хто виїхав вже після закриття кордону. Бо інакше можна дійти ще до емігрантів 90х, які вже більшість життя прожили за кордоном. Або навіть до емігрантів початку 20-го століття та їх нащадків


2021 рік, якщо не помиляюсь
тоді вже інформаційний шорох пішов
мабуть в чомусь мудра людина з протюнгованою інтуіціею
мені десь за 2 тижні стало зрозуміло що лиха не уникнути, але сімейні обставини ніяк не сприяли евакуаціїї

але повернемось до головного антагоніста
це що не психічні вади - прогинатися під dregs of society, і навпаки, talk back cильним світу цього, з усіх боків, від яких залежить існування України?
І команду такуж підібрав
І навіть наче правильні речі аргументувати тим що "мені 42 я не лох", а не що "легітимний всенародно обраний президент з мандатом на те що я зараз роблю"?
Це щонайменш психологічна незрілість.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:39

rjkz
Я не фанат Зе (ніколи не був і не буду), але ваші слова мудрі. Неістово плюсую.
Hotab
 
Заблокований
Повідомлень: 16751
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:00

  rjkz написав:Але в Україні призначили свого вінуватого.

Українській Вова провів надпотужне ІПСО сам проти себе влаштувавши сортову мобілізацію з брехнею що це все не правда.
Зараз Вова для України токсичний.
На нього все повісять... Включаючи вбивство Джона Кеннеді та глобальне потепління.
UA
 
Повідомлень: 9782
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1884 раз.
Подякували: 2362 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 23:20

Re: Психологія та саморозвиток

хлестаков и запорожская сечь
там еще ермак тимофеич неожиданно для 2019 проявился


fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4524
З нами з: 13.06.20
Подякував: 422 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
 
