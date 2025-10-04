RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Корупція, зростання цін та
тарифи: українці оцінили...

Корупція, зростання цін та тарифи: українці оцінили...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 08:53

Корупція, зростання цін та тарифи: українці оцінили...

Пропонуємо до обговорення:
Основними соціально-економічними проблемами, які найбільше турбують українців, є хабарництво (42,7%) та збільшення цін на продукти (39,1%).

Дивися повний текст
Корупція, зростання цін та тарифи: українці оцінили головні проблеми країни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100598
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 08:53

Все так, корупція=зеленський, зростання цін=гетманцев.
salvydas
 
Повідомлень: 180
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як українці оцінюють свій матеріальний стан — опитування
R2 » Суб 18 жов, 2025 19:05
2 438
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 09:29
sospop987
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап...
R2 » Суб 04 жов, 2025 16:39
3 1052
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 жов, 2025 08:17
fimasobak0412
У пошуках ідеального подарунка: що українці дарують на...
R2 » Пон 06 жов, 2025 14:09
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 14:09
finuser480

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9986)
20.10.2025 08:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.