Як переказати гроші за кордон: 4 основні способи
Додано: Чет 23 жов, 2025 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Через війну все більше українців опиняються за межами країни, а родинам доводиться підтримувати одне одного на відстані. Часто виникає потреба швидко переказати кошти близьким за кордон або, навпаки, отримати допомогу з-за меж України.
Дивися повний текст Як переказати гроші за кордон: 4 основні способи
Додано: Чет 23 жов, 2025 12:20
В Revolut з 9 квітня 2025 року реєстрація нових користувачів з України призупинена. Хто каже не правду не знаю
