RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Кличко: Київ готується до
найскладнішого опалювального...

Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 22:20

Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального...

Пропонуємо до обговорення:
Київ стоїть на порозі четвертого в умовах воєнного стану опалювального сезону, який буде найскладнішим за всі роки повномасштабної війни.

Дивися повний текст
Кличко: Київ готується до найскладнішого опалювального сезону за роки війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100603
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ готується перейти з долара на євро після вступу до ЄС
R2 » П'ят 30 тра, 2025 12:09
1 1556
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 тра, 2025 12:09
salvydas
росія готується до нової війни: Зеленський назвав...
R2 » Сер 12 лют, 2025 23:23
2 1254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 23:56
Господар Вельзевула
XRP готується до прориву завдяки «золотому хресту», а...
R2 » Чет 16 січ, 2025 20:06
1 681
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2025 20:07
reshetnikov_app

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.