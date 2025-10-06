|
Де найбільші та найменші ціни на електроэнергію для...
Додано: Суб 01 лис, 2025 20:53
Пропонуємо до обговорення:
У першій половині 2025 року середня ціна на електроенергію для домогосподарств у ЄС залишалася переважно стабільною на рівні 28,72 євро за 100 кВт·год, після зниження на 0,5% з 28,87 євро у другій половині 2024 року.
Дивися повний текст Де найбільші та найменші ціни на електроэнергію для населення в Євросоюзі (інфографіка)
Додано: Суб 01 лис, 2025 22:57
Щось Польща зовсім не дешева..
Монтінєгра, яка не в ЄС, тому нема в огляді, теж продає по низу, близько 10 є.центів.
А зараз ставлять ВЕС з найбільшими в Європі лопатями (може це таке собі досягнення, хз).
