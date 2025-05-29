|
Німеччина тестує революційну зарядку електромобілів під...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:02
Пропонуємо до обговорення:
У ФРН впроваджують революційну технологію індуктивної зарядки електромобілів під час руху на автобані. Перша індуктивна ділянка траси знаходиться недалеко від Амберга у німецькій Баварії.
Дивися повний текст Німеччина тестує революційну зарядку електромобілів під час руху по автобану
Додано: Чет 06 лис, 2025 20:02
І в цей момент фізика покинула чат.
