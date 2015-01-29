Форуми / Валюта / Валютний ринок / Полтава-банк Полтава-банк + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

Додано: Сер 12 лис, 2025 09:54 Полтава-банк У Полтава-банк стартувала акція для бізнесу РІК БЕЗ ТУРБОТ. 0% комісії на безліч послуг, зокрема купівля, продаж на МВРУ. lenakurs Повідомлень: 15 З нами з: 10.02.22 Подякував: 90 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лис, 2025 10:08 lenakurs

1.Купівля іноземної валюти на ВРУ:

Безкоштовно

2.

Продаж іноземної валюти на ВРУ:

Безкоштовно

3.

Конвертація (обмін) однієї іноземної валюти на іншу

Безкоштовно lenakurs Повідомлень: 15 З нами з: 10.02.22 Подякував: 90 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лис, 2025 10:11 lenakurs Для нац.валюти:

Відкриття поточного рахунку безкоштовно



Установка та обслуговування мультивалютного ДСО “Клієнт-Банк” безкоштовно



Ведення рахунку безкоштовно



Видача готівки з корпоративної карти безкоштовно



При підписанні договору на інкасацію – 5 перших заїздів безкоштовно



Зарахування заробітної плати на картрахунки працівників відповідно до умов пакету «Стабільний» з використанням тарифного пакету на обслуговування платіжної картки працівників підприємств – «КАРТА БЕЗ МЕЖ» безкоштовно



Внесення готівкових коштів на поточний рахунок безкоштовно lenakurs Повідомлень: 15 З нами з: 10.02.22 Подякував: 90 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: lenakurs і 2 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Что нужно что бы открыть банк?

Anonymous » Вів 02 лют, 2010 18:00 Anonymous » Вів 02 лют, 2010 18:00 7 18409

VolodymyrK Чет 29 січ, 2015 10:39