Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лис, 2025 09:54
Полтава-банк
У Полтава-банк стартувала акція для бізнесу РІК БЕЗ ТУРБОТ. 0% комісії на безліч послуг, зокрема купівля, продаж на МВРУ.
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:08
lenakurs
1.Купівля іноземної валюти на ВРУ:
Безкоштовно
2.
Продаж іноземної валюти на ВРУ:
Безкоштовно
3.
Конвертація (обмін) однієї іноземної валюти на іншу
Безкоштовно
Додано: Сер 12 лис, 2025 10:11
lenakurs Для нац.валюти:
Відкриття поточного рахунку безкоштовно
Установка та обслуговування мультивалютного ДСО “Клієнт-Банк” безкоштовно
Ведення рахунку безкоштовно
Видача готівки з корпоративної карти безкоштовно
При підписанні договору на інкасацію – 5 перших заїздів безкоштовно
Зарахування заробітної плати на картрахунки працівників відповідно до умов пакету «Стабільний» з використанням тарифного пакету на обслуговування платіжної картки працівників підприємств – «КАРТА БЕЗ МЕЖ» безкоштовно
Внесення готівкових коштів на поточний рахунок безкоштовно
