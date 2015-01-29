RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 09:54

Полтава-банк

У Полтава-банк стартувала акція для бізнесу РІК БЕЗ ТУРБОТ. 0% комісії на безліч послуг, зокрема купівля, продаж на МВРУ. :wink:
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:08

lenakurs
1.Купівля іноземної валюти на ВРУ:
Безкоштовно
2.
Продаж іноземної валюти на ВРУ:
Безкоштовно
3.
Конвертація (обмін) однієї іноземної валюти на іншу
Безкоштовно
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 10:11

lenakurs Для нац.валюти:
Відкриття поточного рахунку безкоштовно

Установка та обслуговування мультивалютного ДСО “Клієнт-Банк” безкоштовно

Ведення рахунку безкоштовно

Видача готівки з корпоративної карти безкоштовно

При підписанні договору на інкасацію – 5 перших заїздів безкоштовно

Зарахування заробітної плати на картрахунки працівників відповідно до умов пакету «Стабільний» з використанням тарифного пакету на обслуговування платіжної картки працівників підприємств – «КАРТА БЕЗ МЕЖ» безкоштовно

Внесення готівкових коштів на поточний рахунок безкоштовно
