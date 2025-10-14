Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою бюджетних рішень України на тлі переговорів щодо нової чотирирічної кредитної програми.
МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та пільги для підприємців
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:11
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:11
"занепокоєння низкою бюджетних рішень України" а чого відверто не написали про тисячу від бовдура? Ваші господарі ОПариші будуть невдоволені?
