МВФ вимагає від України скоротити
тіньову економіку та...

МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та...
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:11

МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд висловлює занепокоєння низкою бюджетних рішень України на тлі переговорів щодо нової чотирирічної кредитної програми.

МВФ вимагає від України скоротити тіньову економіку та пільги для підприємців
Додано: Сер 12 лис, 2025 11:11

"занепокоєння низкою бюджетних рішень України" а чого відверто не написали про тисячу від бовдура? Ваші господарі ОПариші будуть невдоволені?
