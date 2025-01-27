RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чи можна вимикати
бойлер на ніч

Чи можна вимикати бойлер на ніч
Чет 13 лис, 2025 16:16

Чи можна вимикати бойлер на ніч

Пропонуємо до обговорення:
Як відомо, бойлер споживає величезну кількість електроенергії. На тлі немаленьких тарифів і регулярних відключень світла корисно знати, чи потрібно вимикати бойлер на ніч, щоб заощадити і допомогти електромережам, пище УНІАН.

Чет 13 лис, 2025 16:16

Странный вообще вопрос в заголовке. Кто ж бойлер чисто на ночь-то выключает? Это чистая диверсия и для себя и для энергосети, которая только порадуется, если электричество он скушает ночью, а не днём. Его обычно выключают на день и это имеет смысл, несмотря на все описываемые ужасы повышенного износа. Но об этом в статье только вскользь.

Про нагрев для избегания размножения микроорганизмов очень не однозначно . Если под бойлером понимать не автоклав с температурой градусов 120 или хотя бы сотню, то на стерилизатор он не потянет. На 55 что-то, конечно, денатурирует, а что-то, наоборот, только порадуется теплу: https://studfile.net/preview/9687181/page:74/ Но по моему опыту проблема надуманная.
