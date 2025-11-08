RSS
Скільки вживаних авто в
Україні мають скручування...

Скільки вживаних авто в Україні мають скручування...
П'ят 14 лис, 2025 10:07

Скільки вживаних авто в Україні мають скручування...

Пропонуємо до обговорення:
Аналіз даних щодо афер із пробігом автомобілів, випущених в Україні з 2000 по 2023 рік, виявив, що найризикованішими були транспортні засоби 2002 року випуску, адже 18,5% усіх моделей, перевірених еспертами, мали підроблені показники одометра.

Дивися повний текст
Скільки вживаних авто в Україні мають скручування пробігу — дослідження
П'ят 14 лис, 2025 10:07

Скорее у 99% скручены , а у одного 1% нет , только потому что ещё не успели ))))
