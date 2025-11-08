|
|
|
Скільки вживаних авто в Україні мають скручування...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:07
Пропонуємо до обговорення:
Аналіз даних щодо афер із пробігом автомобілів, випущених в Україні з 2000 по 2023 рік, виявив, що найризикованішими були транспортні засоби 2002 року випуску, адже 18,5% усіх моделей, перевірених еспертами, мали підроблені показники одометра.
Дивися повний текст Скільки вживаних авто в Україні мають скручування пробігу — дослідження
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100645
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:07
Скорее у 99% скручены , а у одного 1% нет , только потому что ещё не успели ))))
-
reshetnikov_app
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 07.09.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|18
|
|
|2
|308
|
|
|1
|603
|
|