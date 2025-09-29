|
Борг України перевищує безпечний рівень, потрібні...
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:16
Пропонуємо до обговорення:
За роки війни загальний обсяг державного боргу зріс утричі — до 7,4 трлн грн, а його співвідношення до ВВП сягало подекуди понад 90%. Витрати на його обслуговування протягом 2022-І півріччя 2025 року становили 3,2 трлн грн.
Дивися повний текст Борг України перевищує безпечний рівень, потрібні реформи управління — Рахункова палата
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:16
Ещё одна погань живущая за откаты
