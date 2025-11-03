RSS
Ми мобілізуємо 30 000 на
місяць, але військові та...

Ми мобілізуємо 30 000 на місяць, але військові та...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:19

Ми мобілізуємо 30 000 на місяць, але військові та...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання розширення мобілізації є одним із найскладніших для держави, армії та суспільства.

Ми мобілізуємо 30 000 на місяць, але військові та партнери просять більше, — Зеленський
R2
Робот новин
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:19

Каким хуем партнеры до наших людей , продажняя иуда , ты и так уже положила миллион украинцев , под диктовку своих жидомассонов хапужников
reshetnikov_app
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:22

  reshetnikov_app написав:Каким хуем партнеры до наших людей , продажняя иуда , ты и так уже положила миллион украинцев , под диктовку своих жидомассонов хапужников


п'дари, нах ви на нас напали взагалі?
trololo
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:32

100% *** , но ещё больше *** те , кто бырыжет на крови украинцев , зелебоба миндич ермак и вся остальная пи**
reshetnikov_app
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:37

  reshetnikov_app написав:100% *** , но ещё больше *** те , кто бырыжет на крови украинцев , зелебоба миндич ермак и вся остальная пи**


руснявий бот, коли ви війну закінчите?
trololo
