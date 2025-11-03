Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання розширення мобілізації є одним із найскладніших для держави, армії та суспільства.
Ми мобілізуємо 30 000 на місяць, але військові та партнери просять більше, — Зеленський
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:19
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:19
Каким хуем партнеры до наших людей , продажняя иуда , ты и так уже положила миллион украинцев , под диктовку своих жидомассонов хапужников
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:22
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:32
100% *** , но ещё больше *** те , кто бырыжет на крови украинцев , зелебоба миндич ермак и вся остальная пи**
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:37
