Аналітики YouControl проаналізували відкриті дані щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, проти яких 13 листопада президент ввів санкції строком на три роки.
Дивися повний текст
Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:27
Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо
Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:41
Миндич, конечно, не имеет отношения к производству несуществующего “фламиндича”, именно поэтому бухгалтер его коррупционного офиса Фурсенко - устроился в компанию Fire Point.
Осталось доказать, что прошедшие через FP деньги бюджета и немецкого правительства отмывались Миндичем - и можно сливать воду.
О финансировании на “фламиндич” договаривался с Мерцем лично зеленский.
Заодно “снесет” и немецкого деятеля партии “вечной войны”.
|