Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:27

Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики YouControl проаналізували відкриті дані щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, проти яких 13 листопада президент ввів санкції строком на три роки.

Дивися повний текст
Яким бізнесом володіє Міндіч, і що про нього відомо
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:27

Кошелёк зелебобы , зелебоба должен сидеть в тюрьме
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 10:41

Миндич, конечно, не имеет отношения к производству несуществующего “фламиндича”, именно поэтому бухгалтер его коррупционного офиса Фурсенко - устроился в компанию Fire Point.

Осталось доказать, что прошедшие через FP деньги бюджета и немецкого правительства отмывались Миндичем - и можно сливать воду.
О финансировании на “фламиндич” договаривался с Мерцем лично зеленский.

Заодно “снесет” и немецкого деятеля партии “вечной войны”.
