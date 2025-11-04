RSS
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:02

«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців

Пропонуємо до обговорення:
Повномасштабна війна «підсвітила» успіх «Дії», оскільки велика кількість українців вимушено виїхали за кордон і стикнулися із багатьма бюрократичними процесами в інших країнах.

Дивися повний текст
«Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100646
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:02

Казки для сільській місцевості. Весь світ лопухами підтирається, але тільки в нас є оця дічь, в яку по декілька днів не можна зайти бо вона глючить. Якщо прибрати всілякі дурниці на кшталт голосування за журі, то виявиться що насправді функціонал мобільного застосунку вкрай обмежений. Портал дія вже дійсно краще, послуг багато, але сказати щоб сильно більш ні у країнах центральній Європи, то ні, з Естонією і близько порівнювати не можна. З іншими +\- те саме. Німеччину не згадуйте це країна в якої остаточно перемогла копірастія вбив все що рухається в цьому напрямку.
PS особливо бісить коли вони спочатку прибирають вже існуючи послуги, а потім з піаром відновлюють як щось небачене досі, наприклад реєстрація ФОП і раніше була на порталі мінюста.
salvydas
 
Повідомлень: 191
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 15:13

Re: «Дія»: чи буде обов’язковою для всіх українців

  salvydas написав:вбив все що рухається в цьому напрямку.
Хто вбив?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7474
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
 
