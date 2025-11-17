|
|
VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник представив Volkswagen Lavida Pro — седан С-сегмента, який традиційно створюється виключно для Піднебесної. Новинка базується на глобальній платформі MQB, яку використовують для Jetta, проте має нижчу стартову вартість.
Дивися повний текст VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100651
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 10:26
Не показав: це китайська версія для китайського ринку. Не конкурент тому що глобально не продається, а глобальна не продається в Китаї. Так було завжди.
-
balta_laska
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 10.11.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор