VW показав дешевшого конкурента
для власної Jetta (фото)

VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
П'ят 21 лис, 2025 10:25

VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автовиробник представив Volkswagen Lavida Pro — седан С-сегмента, який традиційно створюється виключно для Піднебесної. Новинка базується на глобальній платформі MQB, яку використовують для Jetta, проте має нижчу стартову вартість.

VW показав дешевшого конкурента для власної Jetta (фото)
П'ят 21 лис, 2025 10:26

Не показав: це китайська версія для китайського ринку. Не конкурент тому що глобально не продається, а глобальна не продається в Китаї. Так було завжди.
balta_laska
