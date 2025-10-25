|
В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:33
Пропонуємо до обговорення:
У різних європейських країнах учителі можуть отримувати від 50 і до 130 тисяч гривень зарплати. Однак в окремих державах місячний заробіток педагога може становити всього 10 — 20 тисяч гривень.
Дивися повний текст В яких країнах вчителі отримують нанижчі зарплати
R2
- Робот новин
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:33
Я вчитель початкових класів зі стажем 20 років маю чистими 12000 грн. Про які 17000 - 17500 ви тут пишете, навіть не здогадуюсь. Можливо таку зарплату отримують з поділом класу на підгрупи та куплю звань? Але тоді це вже не в середньому. А от серед вчителів середньої та старшої школи - таке можливо.
lyashenko_web
Додано: Суб 22 лис, 2025 09:57
Стаття 61 Закону України «Про освіту». Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат.
це ж було вже (с)
Дюрі-бачі
