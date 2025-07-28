|
|
|
Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25
Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз розглядає можливість змінити своє ключове кліматичне рішення — повну заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року. На тлі економічного спаду, занепокоєнь автовиробників та тиску окремих урядів ЄС дедалі серйозніше обговорює відтермінування переходу на безвуглецевий транспорт.
Дивися повний текст Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону бензинових авт
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100656
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25
Прям такой "Кінець епохи електрокарів", что "дадуть перевагу китайським конкурентам, які вже масово виробляють дешевші електромобілі". Я так понимаю, что статью не читал даже автор.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6201
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 761 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
7
Додано: Пон 24 лис, 2025 09:10
Так, назва не відповідає змісту.
ІМХО електрокари таки захоплять ринок майже весь. Легкових - весь.
Як тільки в нинішню одиницю обʼєму і ваги впихнуть вдвічі більше енергії, і хоча б при нинішній ціні кіловат-години батареї , все, це повний перелом. Але досягати це будуть ще років 15.. Тому поступово, рік за роком ринок буде рости.
По швидкості розвитку цих технологій мені нагадує ситуацію з обʼємами дисків для збереження інформації. Перші жорсткі диски малого обʼєму коштували тисячі доларів. Тих самих, повновісних доларів. Зараз обʼєми в тисячі разів більші коштують в десятки разів менше.
По фінансовому аспекту: перші компʼютери були доступні дійсно багатим людям, які на них заробляли гроші. Зараз це доступні іграшки навіть для студентів.,
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17221
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2541 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|