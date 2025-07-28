RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Кінець епохи електрокарів:
ЄС може скасувати заборону...

Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25

Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз розглядає можливість змінити своє ключове кліматичне рішення — повну заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року. На тлі економічного спаду, занепокоєнь автовиробників та тиску окремих урядів ЄС дедалі серйозніше обговорює відтермінування переходу на безвуглецевий транспорт.

Дивися повний текст
Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону бензинових авт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100656
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 08:25

Прям такой "Кінець епохи електрокарів", что "дадуть перевагу китайським конкурентам, які вже масово виробляють дешевші електромобілі". Я так понимаю, что статью не читал даже автор.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6201
З нами з: 23.03.18
Подякував: 85 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 09:10

Re: Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...

Так, назва не відповідає змісту.

ІМХО електрокари таки захоплять ринок майже весь. Легкових - весь.
Як тільки в нинішню одиницю обʼєму і ваги впихнуть вдвічі більше енергії, і хоча б при нинішній ціні кіловат-години батареї , все, це повний перелом. Але досягати це будуть ще років 15.. Тому поступово, рік за роком ринок буде рости.
По швидкості розвитку цих технологій мені нагадує ситуацію з обʼємами дисків для збереження інформації. Перші жорсткі диски малого обʼєму коштували тисячі доларів. Тих самих, повновісних доларів. Зараз обʼєми в тисячі разів більші коштують в десятки разів менше.
По фінансовому аспекту: перші компʼютери були доступні дійсно багатим людям, які на них заробляли гроші. Зараз це доступні іграшки навіть для студентів.,
Hotab
 
Повідомлень: 17221
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З кого податкова може автоматично стягувати борги
R2 » Суб 22 лис, 2025 17:31
1 661
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 лис, 2025 17:31
salvydas
Компанія Xpeng представила робота-гуманоїда, який може...
R2 » Нед 16 лис, 2025 10:28
2 4103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лис, 2025 09:46
matfer1239
Україна не може платити за повернення біженців, — Гетманцев
R2 » Пон 28 лип, 2025 17:17
2 1607
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 лип, 2025 13:58
moniro_ochigo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10104)
24.11.2025 08:55
ПриватБанк (5161)
24.11.2025 08:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.