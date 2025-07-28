Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...

Додано: Пон 24 лис, 2025 10:01



1 Проблемне місце - час зарядки..





Сучасні батареї вже вийшли на цифру 30 хвилин для заряджання від 10% до 80%(для батарей на 80-100 кВтгод). Не знаю, чи є там ще куди пришвидшувати, чи це вже можливий максимум, але це цілком пристойна цифра . Якщо б загальний запас батареї ВЖЕ був чесних 1000 км, то це означає що можна залити за півгодини на 500+ км.Вважаю достатнім. Більше 4 годин на швидкості 120 км/год навіть по автобану дуже виснажує, щоб їхати стільки зовсім без зупинок. А якщо в салоні ще є дружина/діти, то ніхто не дозволить такого водію, всім треба зміна картинки і діяльності)Щодо ціни заправки.. так, перші хто їх встановлять/встановили будуть відбивати гроші і продавати на дорозі е/е дорого . Але і конкуренція, і загальне здешевлення технологій тут також зроблять свою справу.Для офісного планктону то і взагалі заряджання від домашньої розетки забезпечує 80% загальних потреб в паливі для авто. Щодня по місту соватись, та на вихідні до тестя на рюмку самогону в тернопільську область. Їм не треба комерційна зарядка.