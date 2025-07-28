Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...

Додано: Пон 24 лис, 2025 12:57

Faceless написав: А сюди ще додати, що бенз в каністру залить і возити з собою, чи сходити в разі чого з каністрою до найближчої заправки можна. А електрики в відро не наллєш

А почему не рассуждать наоборот? Бензин в канистру заливать и возить с собой НУЖНО. Потому, что он даже в нынешнюю эпоху пика использования бензиновых двигателей только на заправках и есть. А электричество уже протянуто в любой квартал каждого населённого пункта, а в медвежьем углу, в который не протянуто, владелец домика уже может и солнечные батареи поставил (а сейчас уже и не редкость, когда поставил даже, когда протянуто).Вот как раз по поводу длительности зарядки я не понимаю проблемы. Даже в США, где из субурбии в город на работу ежедневно мотаются, вряд ли типовая поездка за день больше 150-200 км. Дальше на стоянке спокойно за ночь зарядился без необходимости дикой мощности на один автомобиль и попытки расплавить ей аккумулятор. Наверное, есть и сайгаки, которым кровь из носу часто нужно в день по 1000+ км намотать и поэтому нестерпимо ждать на заправке больше 15 минут. Но много ли таких, если мы о легковушках, а не о фурах, где ездят с напарником, чтобы она не простаивала?