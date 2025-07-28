Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону...

Додано: Пон 24 лис, 2025 18:49

Взагалі-то траплялося мені, що десь в Німеччині так роблять, але далеко не мейнстрім. Я трохи дивуюся, чому водневу енергетику не розвивають. З одного боку заправка воднем в рази швидше заряджання, а з іншого - водень можна виробляти напряму із "зеленої" електроенергії (сонце-вітер) в тих обсягах, в яких дозволяють поточні погодні умови, а не намагатися складно балансувати навантаження між зеленими і видобувними джерелами.Взагалі-то траплялося мені, що десь в Німеччині так роблять, але далеко не мейнстрім.



молекула водню дуже маленька. тиск для зрідження дуже великий. реакція з киснем фатальна. а ще добування - перетворення природнього газу не злетить молекула водню дуже маленька. тиск для зрідження дуже великий. реакція з киснем фатальна. а ще добування - перетворення природнього газуне злетить

Ніхто його до рідкого стану не доводить. Метан теж в балонах далеко не рідкий, тим не менш на ньому їздять. Щодо виробляння, я казав про застосування електрики, тобто електролізом, а не з метану. Розумієте в чому різниця? Коли ви встромляете зарядний дрот в автомобіль, ви очікуєте, що він саме зараз почне зараджатись. А не тоді, коли буде нормальний вітер чи яскраве сонце. І в цьому є проблема. У вас може бути геть все заставлено панелями і вітряками, а заряджатись ви будете від газової електростанціі. Ну або атомної в більш кращому випадку.А от коли у вас є посередник у вигляді водню, він виробляється тоді, коли є надлишок електроенергії (те саме яскраве сонце і вітер), а потім зберігається, доки вам не знадобиться. Так, потрібно все нове -- водневі заправні станції, автомобілі для перевозки водню, можливо навіть водневі трубопроводи (хоча думаю, що ні, див. нижче), і т.д. Але система в цілому може виявитись більш розгалуженою, і той же водень не буде потреби возити на гігантські відстані, як зараз нафту, він буде вироблядись десь досить близько до кінцевого споживача, і навіть електроенергія для звичайних споживачів буде забезпечуватись з меншої дистанції, а значить потрібні менш потужні лінії електропередач і трансформатори.Так що тільки лише одна більш висока ціна водню може привести до меншої вартості енергетичної інфраструктури в цілому.